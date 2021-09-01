Матвиенко заявила, что насильственной вакцинации быть не должно

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что власти должны разъяснять и убеждать людей сделать прививку, сообщает ТАСС.

На совещании, посвящённом социально-экономическому развитию Пензенской области она отметила, что убеждение - это личная ответственность в том числе региональных властей.

«Ни о какой насильственной вакцинации речи быть не может», - резюмировала спикер.

Матвиенко добавила, что главы субъектов РФ должны не только принимать адекватные меры для борьбы с распространением коронавируса, но и вести активную работу по вакцинации населения.

Ранее Матвиенко заявила, что оснований для введения локдауна и новых ограничений из-за коронавируса в России нет, сообщает Ura.ru.

