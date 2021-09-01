Матвиенко заявила, что насильственной вакцинации быть не должно
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что власти должны разъяснять и убеждать людей сделать прививку, сообщает ТАСС.
На совещании, посвящённом социально-экономическому развитию Пензенской области она отметила, что убеждение - это личная ответственность в том числе региональных властей.
«Ни о какой насильственной вакцинации речи быть не может», - резюмировала спикер.
Матвиенко добавила, что главы субъектов РФ должны не только принимать адекватные меры для борьбы с распространением коронавируса, но и вести активную работу по вакцинации населения.
Ранее Матвиенко заявила, что оснований для введения локдауна и новых ограничений из-за коронавируса в России нет, сообщает Ura.ru.
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