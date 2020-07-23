Матвиенко выступила против насильственного изъятия детей из семьи

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выступает категорически против практики насильственного изъятия детей из семьи, передаёт РИА Новости. По её словам, это может быть допустимо лишь в крайнем случае.

Матвиенко со своей стороны выступила за профилактику социального сиротства. Она считает, что органы опеки должны быстро реагировать на сложности, возникающие у семей – помогать с трудоустройством, жильём, обеспечением бесплатными лекарствами.

Ранее в Госдуму внесли несколько законопроектов, посвящённых практике изъятия детей из семьи. Один из них устанавливает, что вопрос об изъятии ребёнка должен решать только суд, за исключением тех случаев, когда есть риск смерти ребёнка в течение нескольких часов.

