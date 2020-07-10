В Госдуму внесён законопроект об ограничении внесудебного изъятия детей
Законопроект об ограничении практики внесудебного изъятия детей из семьи внесён в Госдуму в рамках исполнения поправок в Конституцию РФ. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, передаёт ТАСС.
По его словам, инициатива обеспечит конституционное положения о защите семьи.
Предлагается установить, что вопрос об изъятии ребёнка решает только суд. Исключение составят случаи, когда существует риск смерти ребёнка в течение нескольких часов, уточнил депутат.
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