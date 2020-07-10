В Госдуму внесён законопроект об ограничении внесудебного изъятия детей

Законопроект об ограничении практики внесудебного изъятия детей из семьи внесён в Госдуму в рамках исполнения поправок в Конституцию РФ. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, передаёт ТАСС.

По его словам, инициатива обеспечит конституционное положения о защите семьи.

Предлагается установить, что вопрос об изъятии ребёнка решает только суд. Исключение составят случаи, когда существует риск смерти ребёнка в течение нескольких часов, уточнил депутат.

