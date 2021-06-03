Матвиенко выступила против квот для женщин-руководителей

Создание квот для женщин на руководящих должностях, в парламенте или среди топ-менеджеров крупных компаний – это неправильное решение, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с участницами всероссийского конкурса «Большая перемена».

По словам Матвиенко, у женщин в современной России уровень образования выше, чем у мужчин, кроме того, женщины самодостаточны и не боятся конкуренции.

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«Единственное, что нужно, это чтобы государство создало условия реальной конкуренции, поскольку мы не боимся конкуренции, и чтобы не было предвзятости и предрассудков», - считает спикер верхней палаты.

Матвиенко отметила, что такая среда в России уже создана: никого не удивляют женщины на посту вице-премьера, министра, председателя верхней палаты. Она подчеркнула, что попали они на свои должности не по квоте, а потому, что «эффективно работают и профессиональны в своих сферах».

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ФОТО: Максим Блинов/РИА «Новости»
ТЕГИ:Совет ФедерацииВалентина Матвиенко
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