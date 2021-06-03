Матвиенко выступила против квот для женщин-руководителей

Создание квот для женщин на руководящих должностях, в парламенте или среди топ-менеджеров крупных компаний – это неправильное решение, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с участницами всероссийского конкурса «Большая перемена».

По словам Матвиенко, у женщин в современной России уровень образования выше, чем у мужчин, кроме того, женщины самодостаточны и не боятся конкуренции.