Матвиенко выступила против квот для женщин-руководителей
Создание квот для женщин на руководящих должностях, в парламенте или среди топ-менеджеров крупных компаний – это неправильное решение, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с участницами всероссийского конкурса «Большая перемена».
По словам Матвиенко, у женщин в современной России уровень образования выше, чем у мужчин, кроме того, женщины самодостаточны и не боятся конкуренции.
«Единственное, что нужно, это чтобы государство создало условия реальной конкуренции, поскольку мы не боимся конкуренции, и чтобы не было предвзятости и предрассудков», - считает спикер верхней палаты.
Матвиенко отметила, что такая среда в России уже создана: никого не удивляют женщины на посту вице-премьера, министра, председателя верхней палаты. Она подчеркнула, что попали они на свои должности не по квоте, а потому, что «эффективно работают и профессиональны в своих сферах».
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