Матвиенко: Вопрос о назначении генпрокурора вынесут на заседание Совфеда 22 января
Представление Владимира Путина о назначении заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генерального прокурора России будет рассмотрено на заседании Совфеда 22 января. Как пишет ТАСС, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, подчеркнув, что этот произойдёт в случае одобрения кандидатуры двумя профильными комитетами верхней палаты.
Ранее стало известно, что генеральный прокурор Юрий Чайка покидает свой пост в связи с переходом на другую работу. Как пишет «Свободная пресса», на его место президент России предложил назначить заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова.
Чайка занимал должность генпрокурора РФ с июня 2006 года. Срок его полномочий истекал в 2021 году.
Бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в беседе с НСН заявил о возможном изменении структуры прокуратуры в связи с приходом Краснова.
«Немного удивительный выбор, потому что в биографии Краснова большую часть времени составляет чисто следственная работа. После ухода следствия из прокуратуры ее функции во многом изменились и резко снизились. Возможно, приход Краснова в конечном итоге вернет прокуратуре функцию уголовного преследования, которая записана в законе о прокуратуре, но на сегодня практически не осуществляется. Я думаю, что потенциал, заложенный в саму прокуратуру, в последние годы в полной мере не использовался. Она в основном реагировала на сиюминутные ситуации, а стратегической политикой в развитии прокурорского надзора не занимались», - сказал Степанков.
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