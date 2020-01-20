Кремль не стал комментировать конфликт ГП и СКР после отставки Чайки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос противостояния Генпрокуратуры и Следственного комитета. На соответствующий вопрос журналистов он заявил, что это «удел аналитиков и политологов».

В понедельник Кремль объявил, что президент РФ Владимир Путин внес на утверждение в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генерального прокурора, пишет «Газета.ру». Ранее в этот же день стало известно, что Юрий Чайка, занимавший этот пост с 2006 года, покидает его.

Совфед может рассмотреть кандидатуру Краснова в среду, 22 января.

Уход генпрокурора Юрия Чайки происходит на фоне смены правительства. Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН указал на факторы, которые являются истинными причинами отставки российского правительства во главе с премьером Дмитрием Медведевым. Политолог отметил, что именно о них экс-глава кабмина и не упомянул в своем заявлении.



