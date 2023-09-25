Матвиенко: В «Почте России» растет финансовая дыра

По её словам, об этом «все знают», однако никаких мер не принимается, поэтому следует сделать «тщательный анализ происходящего», возможно, для решения проблемы требуется участие правоохранительных органов.

«Ну невозможно: дыра в «Почте» финансовая растёт и растёт, и никто не реагирует», — указала Матвиенко.

Она добавила, что необходимые меры следует принять как можно быстрее, иначе «дыра превратится в огромную яму».

Ранее в России изменились условия приёма регистрируемых отправлений. Согласно новым нормам «Почта России» будет требовать паспорт для отправления заказных писем, бандеролей и посылок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

