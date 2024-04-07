Матвиенко удостоена звания Героя Труда в юбилей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удостоена звания Героя Труда в 75-летний юбилей. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.

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«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне — председателю Совета Федерации Федерального собрания РФ», — написано в указе.

Поздравляя Валентину Матвиенко с юбилеем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул огромный вклад дипломата в развитие страны в целом, а также - в вопросы социального обеспечения.

Ранее Валентина Матвиенко заявила в ходе заседания Совфеда, что необходимости направлять в Донбасс «опорочивших» себя культурных деятелей нет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





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ФОТО: РИА Новости
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