Матвиенко удостоена звания Героя Труда в юбилей

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне — председателю Совета Федерации Федерального собрания РФ», — написано в указе.



Поздравляя Валентину Матвиенко с юбилеем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул огромный вклад дипломата в развитие страны в целом, а также - в вопросы социального обеспечения.

Ранее Валентина Матвиенко заявила в ходе заседания Совфеда, что необходимости направлять в Донбасс «опорочивших» себя культурных деятелей нет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».











