Матвиенко удостоена звания Героя Труда в юбилей
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удостоена звания Героя Труда в 75-летний юбилей. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне — председателю Совета Федерации Федерального собрания РФ», — написано в указе.
Поздравляя Валентину Матвиенко с юбилеем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул огромный вклад дипломата в развитие страны в целом, а также - в вопросы социального обеспечения.
Ранее Валентина Матвиенко заявила в ходе заседания Совфеда, что необходимости направлять в Донбасс «опорочивших» себя культурных деятелей нет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru