Депутат Останина оценила предложение СПЧ амнистировать женщин

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в России по амнистии могут освободить женщин, которые были осуждены за нетяжкие преступления, а также беременные и матери с детьми, сообщает Газета.Ru.

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Он напомнила, что именно об этом говорили на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам депутата, в комитете ознакомились только со стенограммой мероприятия, чтобы «более полно понять, увидеть проект этого документа» и подумать, как расширить этот список.

Останина также добавила, что гуманизация наказания в отношении женщин одобряется и обществом и законодателями.

«Маркс сказал: степень цивилизованности общества определяется культурой по отношению к женщине. Вот в данном случае я, конечно, за амнистию», – заключила депутат.

Ранее Путин в ходе заседания СПЧ допустил амнистию «некоторых категорий женщин», отбывающих наказание, призвал проработать этот вопрос и принять соответствующее решение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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