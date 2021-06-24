Матвиенко: Ситуация с коронавирусом в России улучшится к октябрю
24 июня 202117:18
Эпидемиологическая обстановка в Росси улучшится к октябрю. Такой прогноз озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания оргкомитета третьего Евразийского женского форума.
По ее словам, сейчас ситуация в стране далека от стабильной, прогнозировать трудно, надо учитывать все возможные варианты развития событий.
Ранее Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России обнаружили более 16 тысяч мутаций COVID-19.
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24 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru