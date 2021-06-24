Матвиенко: Ситуация с коронавирусом в России улучшится к октябрю

По ее словам, сейчас ситуация в стране далека от стабильной, прогнозировать трудно, надо учитывать все возможные варианты развития событий.

Ранее Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России обнаружили более 16 тысяч мутаций COVID-19.





