Матвиенко: Ситуация с коронавирусом в России улучшится к октябрю

Эпидемиологическая обстановка в Росси улучшится к октябрю. Такой прогноз озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания оргкомитета третьего Евразийского женского форума.

Вирусологи призвали защитить российские курорты от «опасных» москвичей и петербуржцев

По ее словам, сейчас ситуация в стране далека от стабильной, прогнозировать трудно, надо учитывать все возможные варианты развития событий.

Ранее Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России обнаружили более 16 тысяч мутаций COVID-19.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
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