Матвиенко рассказала, как относится к флагу Российской Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с уважением относится к российскому флагу, который сочетает в себе разные исторические периоды, сообщат «Парламентская газета».
«Мне нравится флаг моей страны. И к нему я отношусь с уважением», — сообщила она. «Российский флаг, наша современная государственная символика сочетают в себе разные исторические периоды, как раз и демонстрируют преемственность государства», — отметила Матвиенко.
Председатель Совета Федерации считает, что граждане России сегодня относятся к триколору не только с уважением, но и с гордостью и любовью. Интервью было приурочено ко Дню государственного флага РФ.
Тем временем, дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что россияне не уважают свой флаг. Причиной такого высказывания стали показанные в видео скамейки, деревья и мусорные баки, окрашенные в триколор.
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