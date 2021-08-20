Артемий Лебедев: Россияне не уважают флаг своей страны

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что россияне не уважают свой флаг. Об этом он рассказал в своем ролике на YouTube. Причиной такого высказывания стали показанные в видео скамейки, деревья и мусорные баки, окрашенные в триколор. Это говорит о неуважении граждан к государственному символу.

Лебедев призвал создать общественное движение, которое бы помогло вернуть жителям России гордость к национальному флагу. Ранее он критиковал материал, из которого делаются флаги в России. По его словам, их делают из самой некачественной ткани, которая постоянно просвечивается.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа.

