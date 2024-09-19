Лидер «Хезболлы»: Взрывы устройств в Ливане – теракт, ведущий к объявлению войны

Израиль перешел все красные линии и подвергнул опасности жизни большого числа мирных ливанцев, взрыв электронных устройств является геноцидом и терактом, ведущим к объявлению войны. Об этом заявил генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла в ходе обращения, которое транслируют ливанские телеканалы.

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Он отметил, что произошедшее во вторник и среду является «военным преступлением и масштабным терактом»

«Противник (Израиль – ред. НСН) перешел все красные линии», - сказал Насрулла.

Пейджеры в Ливане начали детонировать 17 сентября в 15:45 по местному времени (совпадает с мск). Премьер-министр Ливана Наджиб Микати назвал взрывы пейджеров «преступной агрессией Израиля». А директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН допускал, что Ливан не оставит без ответа взрывы пейджеров в стране и проведет жесткую военную операцию против Израиля. По его словам, это вопрос одного-трех дней, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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