Матвиенко раскритиковала Минздрав за отсутствие компьютеров у фельдшеров

В ходе встречи с тружениками социальной сферы села она указала, что в 2021 году в регионах было возведено около трёх тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, в каждый из которых провели оптоволокно и интернет, однако о технике забыли.

«Забыли совсем о немногом - поставить компьютеры. Тогда для чего мы делаем такие затраты государственных средств, если это не работает? Куда Министерство здравоохранения РФ смотрит?», - возмутилась Матвиенко

Спикер добавила, что на цифроввизацию медицинских учреждений государство направило «огромные деньги», и теперь сенаторы берут этот вопрос на контроль.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о расширении программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», участниками которых смогут стать студенты-медики и выпускники медицинских колледжей и вузов из малых городов и сёл, сообщает RT.