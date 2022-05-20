Матвиенко раскритиковала Минздрав за отсутствие компьютеров у фельдшеров
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала от Минздрава и Минцифры РФ в кратчайшие сроки оснастить все фельдшерско-акушерские пункты компьютерами, сообщает ТАСС.
В ходе встречи с тружениками социальной сферы села она указала, что в 2021 году в регионах было возведено около трёх тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, в каждый из которых провели оптоволокно и интернет, однако о технике забыли.
«Забыли совсем о немногом - поставить компьютеры. Тогда для чего мы делаем такие затраты государственных средств, если это не работает? Куда Министерство здравоохранения РФ смотрит?», - возмутилась Матвиенко
Спикер добавила, что на цифроввизацию медицинских учреждений государство направило «огромные деньги», и теперь сенаторы берут этот вопрос на контроль.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о расширении программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», участниками которых смогут стать студенты-медики и выпускники медицинских колледжей и вузов из малых городов и сёл, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+5 089 / сут.
Умерли
378 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 173 / сут.
- Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи
- Песков заявил, что в Кремле сохраняется масочный режим
- Песков назвал очень хорошей идею о «переселении» посольства США на площадь защитников Донбасса
- Песков заявил, что Россия тщательно отслеживает поставки западного оружия Украине
- Матвиенко раскритиковала Минздрав за отсутствие компьютеров у фельдшеров
- В Минпромторге допустили, что рецептура блюд McDonald’s сохранится в ресторанах под новым брендом
- Медведев прокомментировал выявление случаев оспы обезьян в Европе
- В России создали штаб по восстановлению территорий Донбасса
- МИД: Вопрос организации визита Лаврова в Японию не рассматривается
- Программа «Пусть говорят» вернется в эфир после трехмесячного перерыва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru