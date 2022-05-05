Вице-мэр Ракова рассказала о ходе капремонта московских поликлиник
Сразу в 88 поликлиниках Москвы реализуется программа модернизации. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в 41 здании уже завершены работы. Всего в программу включено 200 поликлиник.
«Всего капремонт с учетом зданий, открытых ранее, затронул уже 129 помещений, или почти две трети всей программы. Сейчас медицинскую помощь по новому стандарту получают более 900 тысяч жителей 37 районов города», - добавила Ракова.
Согласно плану программы, в Москве модернизируются объекты первичного звена здравоохранения по новому стандарту, который включает общие принципы технического оснащения зданий и единый стандарт для набора врачей. Так, во всех обновленных филиалах прием ведут специалисты восьми наиболее востребованных медицинских направлений: терапевт, оториноларинголог, офтальмолог, хирург и другие. Там также работают врачи пяти узких специальностей, в том числе аллергологи-иммунологи, пульмонологи и инфекционисты.
В рамках модернизации в поликлиниках устанавливают современное медицинское оборудование: маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также приборы для проведения МРТ, КТ и другие.
Для пациентов медучреждений, в которых еще продолжается ремонт, помощь также доступна, но прием осуществляется в других зданиях.
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