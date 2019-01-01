Общество

Матвиенко призвала запретить смартфоны в школах

4 июля18:28

Телефоны в школах могут оказаться «вне закона». Как отмечает «Интерфакс», о запрете гаджетов в школах предложила подумать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, источник подчёркивает, то рабочую группу по этому вопросу Роспотребнадзор создаст в течение месяца. Матвиенко объяснила своё предложение тем, что в учебных заведениях нет мест для хранения дорогих смартфонов. Она отметила, что вопрос нужно постараться решить к 1 сентября.

Напомним, ранее за ограничение использования гаджетов в стенах школы высказывалась министр просвещения Ольга Васильева. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова не считает необходимым полностью запретить мобильные телефоны на уроках, однако она разделяет мнение о том, что использование гаджетов нужно регламентировать.

Мессенджерам могут грозить миллионные штрафы

Между тем, ранее НСН писала, что более 40 процентов опрошенных исследовательским холдингом «Ромир» россиян не могут представить свою жизнь без смартфонов, а треть – без интернета. В возрастной группе от 18 до 24 лет доля подобных ответов в два раза выше – 68%.

О том, насколько в культурном плане технологии и гаджеты вошли в жизнь россиян, НСН рассказал доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Александр Павлов.

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ФОТО: Максим Блинов/РИА «Новости»
ТЕГИ:Валентина МатвиенкоШколаСмартфоны