Матвиенко призвала запретить смартфоны в школах

Телефоны в школах могут оказаться «вне закона». Как отмечает «Интерфакс», о запрете гаджетов в школах предложила подумать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, источник подчёркивает, то рабочую группу по этому вопросу Роспотребнадзор создаст в течение месяца. Матвиенко объяснила своё предложение тем, что в учебных заведениях нет мест для хранения дорогих смартфонов. Она отметила, что вопрос нужно постараться решить к 1 сентября.

Напомним, ранее за ограничение использования гаджетов в стенах школы высказывалась министр просвещения Ольга Васильева. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова не считает необходимым полностью запретить мобильные телефоны на уроках, однако она разделяет мнение о том, что использование гаджетов нужно регламентировать.