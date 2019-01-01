Матвиенко призвала запретить смартфоны в школах
Телефоны в школах могут оказаться «вне закона». Как отмечает «Интерфакс», о запрете гаджетов в школах предложила подумать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, источник подчёркивает, то рабочую группу по этому вопросу Роспотребнадзор создаст в течение месяца. Матвиенко объяснила своё предложение тем, что в учебных заведениях нет мест для хранения дорогих смартфонов. Она отметила, что вопрос нужно постараться решить к 1 сентября.
Напомним, ранее за ограничение использования гаджетов в стенах школы высказывалась министр просвещения Ольга Васильева. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова не считает необходимым полностью запретить мобильные телефоны на уроках, однако она разделяет мнение о том, что использование гаджетов нужно регламентировать.
Между тем, ранее НСН писала, что более 40 процентов опрошенных исследовательским холдингом «Ромир» россиян не могут представить свою жизнь без смартфонов, а треть – без интернета. В возрастной группе от 18 до 24 лет доля подобных ответов в два раза выше – 68%.
О том, насколько в культурном плане технологии и гаджеты вошли в жизнь россиян, НСН рассказал доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Александр Павлов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- СК оценил ущерб от злоупотреблений экс-главы «Автодора»
- Путин подарил папе Римскому «Грех»
- Москва выразила Токио протест из-за карты с «японскими» Курилами
- В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло
- Американист: Трампа обругают не за ржавые танки, а за сам парад