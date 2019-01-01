Общество
Согласно закону, мессенджеры должны обеспечить идентификацию пользователей по номеру мобильного телефона.
Мессенджерам могут грозить миллионные штрафы
13 июня20:54
Штрафы для организаторов сервисов обмена мгновенными сообщениями за повторное нарушение закона «Об информации» планируют увеличить, сообщает РИА «Новости».
Проект, внесенный депутатами Даниилом Бессарабовым и Виктором Пинским, предполагает внесение изменений в КоАП.
Штрафы за повторное нарушение для физических лиц могут составить 5-10 тысяч рублей, должностных лиц – 50-70 тысяч рублей, юридических лиц – 1-2 миллион.
Согласно закону, мессенджеры должны обеспечить идентификацию пользователей по номеру мобильного телефона.
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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Мессенджеры
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