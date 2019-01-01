Мессенджерам могут грозить миллионные штрафы

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Штрафы за повторное нарушение для физических лиц могут составить 5-10 тысяч рублей, должностных лиц – 50-70 тысяч рублей, юридических лиц – 1-2 миллион.

Проект, внесенный депутатами Даниилом Бессарабовым и Виктором Пинским, предполагает внесение изменений в КоАП.

Штрафы для организаторов сервисов обмена мгновенными сообщениями за повторное нарушение закона «Об информации» планируют увеличить, сообщает РИА «Новости».

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