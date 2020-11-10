Мэр Москвы Сергей Собянин упростил порядок получения льготного статуса для многодетных семей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Получить льготный статус многодетной семьи города Москвы могут родители или усыновители, а также дети из семей с тремя и более детьми, включая усыновленных и пасынков, до достижения ими 16 лет, если же они учатся в школе – до 18 лет. Сделать это можно онлайн на сайте мэрии. Список документов для получения льгот при этом сокращен, а сведения из онлайн-заявки власти будут проверять сами в течение 10 дней.

Статус многодетной семьи будет отмечен в единой электронной базе, а потому не потребуется в дальнейшем предъявлять удостоверение многодетной семьи для получения льгот и бесплатных услуг, соответствующих этому статусу. При этом сама бумажная форма такого удостоверения не отменяется.

Неделю назад Собянин заявил, что в 2021 году социальные расходы столичного бюджета составят 1,8 триллиона рублей, объём и доля социальных расходов на следующий год составят более 56% городского бюджета. По сравнению с бюджетом на 2020 год, сумма увеличится более чем на 90 миллиардов рублей.

