Матвиенко призвала сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов

Сегодня необходимо сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишут «Ведомости».

Она привела в пример вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, которые из-за наплыва студентов «штампуют» специалистов по профессиям, которые не нужны рынку в таком количестве.

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Она призвала решить эту проблему в течение пяти лет, расписать меры, которые могут ограничить наплывы студентов. По словам Матвиенко, далеко не все ребята из регионов достигают успеха в столице, некоторые «становятся неудачниками» и уезжают обратно.

В конце января она заявила, что образовательным учреждениям следует подумать над сокращением приёма абитуриентов на обучение по невостребованным специальностям. По её словам, уже много лет обсуждается тот факт, что в России готовят много специалистов, которые затем оказываются «не востребованы экономикой».

Ранее Матвиенко также сообщила, что следует доработать Единый госэкзамен (ЕГЭ), чтобы он не превращался в «угадайку». По её словам, все только и делают, что критикуют ЕГЭ, однако при этом «никто ничего не предлагает», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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