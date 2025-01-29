Матвиенко призвала сократить прием на обучение по невостребованным профессиям
Образовательным учреждениям следует подумать над сокращением приёма абитуриентов на обучение по невостребованным специальностям. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По её словам, уже много лет обсуждается тот факт, что в России готовят много специалистов, которые затем оказываются «не востребованы экономикой».
Матвиенко указала, что прогноз занятости необходимо синхронизировать с прогнозом подготовки кадров, и надо «сокращать приём на те профессии, которые не нужны».
«Эффект будет через пять лет. И, наоборот, расширить количество студентов и ПТУ в техниках, которые востребованы», - заключила она.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил лишать несовершеннолетних доступа к государственному образованию в техникумах и вузах за критику СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продюсеры МТС Live готовы стать индустриальными партнерами Вышки и Гнесинки
- Туристы из России стали вдвое чаще путешествовать в Китай
- Более 2,5 тысячи участников СВО получили земельные участки в Крыму
- Норвегия нарастит военное присутствие на границе с Россией
- Мадонна высказалась против Трампа
- Экс-замминистра обороны Тимура Иванова доставили в Хамовнический суд
- Володин: Во главе Америки стоят убийцы и бандиты
- Группа «Звери» посвятила новую песню «Жозефине Павловне» Чехова
- Участники Black Sabbath станут почетными гражданами Бирмингема
- Внучка Ельцина организовала свою выставку в московском «Ельцин-центре»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru