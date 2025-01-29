Матвиенко призвала сократить прием на обучение по невостребованным профессиям

По её словам, уже много лет обсуждается тот факт, что в России готовят много специалистов, которые затем оказываются «не востребованы экономикой».

Матвиенко указала, что прогноз занятости необходимо синхронизировать с прогнозом подготовки кадров, и надо «сокращать приём на те профессии, которые не нужны».

«Эффект будет через пять лет. И, наоборот, расширить количество студентов и ПТУ в техниках, которые востребованы», - заключила она.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил лишать несовершеннолетних доступа к государственному образованию в техникумах и вузах за критику СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

