Матвиенко призвала сократить прием на обучение по невостребованным профессиям

Образовательным учреждениям следует подумать над сокращением приёма абитуриентов на обучение по невостребованным специальностям. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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По её словам, уже много лет обсуждается тот факт, что в России готовят много специалистов, которые затем оказываются «не востребованы экономикой».

Матвиенко указала, что прогноз занятости необходимо синхронизировать с прогнозом подготовки кадров, и надо «сокращать приём на те профессии, которые не нужны».

«Эффект будет через пять лет. И, наоборот, расширить количество студентов и ПТУ в техниках, которые востребованы», - заключила она.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил лишать несовершеннолетних доступа к государственному образованию в техникумах и вузах за критику СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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