Матвиенко предложила обязать врачей после выпуска три года проработать в больнице

Молодых врачей после выпуска следует обязать три года проработать в больнице, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Она напомнила, что сегодня в регионах фиксируется острая нехватка врачей, а также педагогов. Зачастую к врачу можно записаться только через несколько недель, что недопустимо.

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По ее словам, меры принимаются и на федеральном уровне, и в регионах, но ситуация не меняется. При этом государство тратит на подготовку врачей «огромные деньги».

Ранее вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что медики из стационарных учреждений с профицитом по персоналу могут работать вахтовым методом в сельских и отдаленных населенных пунктах, чтобы ликвидировать кадровый дефицит в этих районах.

Выездные бригады — незаменимая помощь для сельской местности, где нет амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, и для труднодоступных районов, например, на Дальнем Востоке, заявил председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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