Матвиенко предложила обязать врачей после выпуска три года проработать в больнице

По ее словам, меры принимаются и на федеральном уровне, и в регионах, но ситуация не меняется. При этом государство тратит на подготовку врачей «огромные деньги».

Ранее вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что медики из стационарных учреждений с профицитом по персоналу могут работать вахтовым методом в сельских и отдаленных населенных пунктах, чтобы ликвидировать кадровый дефицит в этих районах.

Выездные бригады — незаменимая помощь для сельской местности, где нет амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, и для труднодоступных районов, например, на Дальнем Востоке, заявил председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников «Радиоточке НСН».

