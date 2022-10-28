Матвиенко посоветовала не возвращаться ругающим Родину уехавшим россиянам

По её мнению, кроме ностальгии и неустроенности, приехать назад многих заставит совесть. При этом она подчеркнула, что россиянам, ругающим Родину из-за рубежа, лучше не возвращаться.

«Вот есть уехавшие, которые свою страну, свою армию, своё Отечество поливают, как хотят, выслуживаясь перед своими новыми хозяевами... Ну вот я бы хотела, чтобы те, кто так свое Отечество поливает, пусть они там и остаются... Пусть не возвращаются к нам", - заключила спикер.

Ранее Матвиенко выступила против запрета на выезд россиян из страны и отметила, что если гражданин не совершил правонарушения, подпадающее под Уголовный или иной кодекс, то каких-либо препятствий быть не должно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».