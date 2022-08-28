В Госдуме рассказали, что сделать уезжавшим из России артистам

«Мне бы хотелось, чтобы те, кто ошибся, имели шанс исправить свою ошибку, и надо дать им такую возможность. Пусть поедут в зону спецоперации, пусть посмотрят своими глазами на беженцев с Украины, и, возможно, это изменит их отношение к тому, что происходит», - цитирует ее РИА Новости.

Напомним, Пугачева уже давно вернулась в Россию из Израиля, где с весны находилась с детьми и мужем, шоуменом и телеведущим Максимом Галкиным.

