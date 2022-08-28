В Госдуме рассказали, что сделать уезжавшим из России артистам
Артисты, уезжавшие из России, могут отправиться в зону спецоперации. Это может повлиять на их позицию и даст шанс исправиться, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
«Мне бы хотелось, чтобы те, кто ошибся, имели шанс исправить свою ошибку, и надо дать им такую возможность. Пусть поедут в зону спецоперации, пусть посмотрят своими глазами на беженцев с Украины, и, возможно, это изменит их отношение к тому, что происходит», - цитирует ее РИА Новости.
Напомним, Пугачева уже давно вернулась в Россию из Израиля, где с весны находилась с детьми и мужем, шоуменом и телеведущим Максимом Галкиным.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+46 857 / сут.
Умерли
384 тыс.+83 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+28 224 / сут.
- СМИ: авиакомпании смогут совершать «спрямленные» рейсы Сочи с 30 августа
- Дугин: Целью убийц была дочь Дарья
- Австрийское СМИ опубликовало фото погибшей невесты вместо «зарезанной» Вовк
- СМИ: главы МИД Евросоюза намерены приостановить действие соглашения о визах с РФ
- Сенатор Джабаров предложил отправить инициаторов гонок в Москве на хозработы в зону СВО
- Убийственные санкции. Евросоюзу предрекли участь Южной Америки
- Минобороны: ВКС РФ уничтожили цеха «Мотор Сич», где ремонтировали вертолеты ВСУ
- Медведев спрогнозировал цены на газ до €5000 к концу 2022 года
- ВКС России разбили часть бригады ВСУ в Славянске
- Боррель: ЕС столкнется с серьезными последствиями санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru