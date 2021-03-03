Матвиенко поддержала введение новой статьи за треш-стримы в УК
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала закрепление в отдельной статье Уголовного кодекса России запрета на проведение треш-стримов. Об этом пишет RT.
Она отметила, что законодатели не успевают за все чаще появляющимися новыми угрозами. «Это угроза серьезная, она обрела системный характер», – заявила председатель Совфеда.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предложил ввести уголовное наказание до 6 лет лишения свободы за проведение треш-стримов в январе. Поправку он предложил внести в статью о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК).
Ранее RT сообщил, что суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время онлайн-трансляции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru