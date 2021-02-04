Закон о запрете трэш-стримов может быть принят до середины июля, передает РИА Новости слова главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова.

Ранее Пушков предложил наказывать за треш-стримы как за унижение человеческого достоинства – штрафами, общественными работами и лишением свободы на срок до 6 лет.

Соответствующие изменения сенатор предложил внести в статью 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Пушков уточнил, что если речь идет о прямом участии или соучастии в убийстве, то наказание должно быть более жестким.

Также член Совфеда отметил, что в законодательство необходимо ввести понятие интернета как общественного пространства, чтобы нормы поведения в интернете были такими же, как в любом общественном пространстве, а треш-стримы необходимо запретить законодательно, контролировать их появление в сети должны сами интернет-платформы.

