Матвиенко ответила уехавшим из России словами Черчилля про крыс

Большинство россиян из тех, кто уехал в последнее время из России, вернется назад, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «Интерфакс».

По её мнению, кроме ностальгии и неустроенности, приехать назад многих заставит совесть.

«Россиянам же, которые уехали за границу и «поливают свое Отечество», стоит оставаться за рубежом», - заявила Матвиенко.