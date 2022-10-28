Матвиенко ответила уехавшим из России словами Черчилля про крыс
Большинство россиян из тех, кто уехал в последнее время из России, вернется назад, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «Интерфакс».
По её мнению, кроме ностальгии и неустроенности, приехать назад многих заставит совесть.
«Россиянам же, которые уехали за границу и «поливают свое Отечество», стоит оставаться за рубежом», - заявила Матвиенко.
Если им там хорошо, пусть не возвращаются, добавила она.
Председатель Совета Федерации также напомнила высказывание, которое приписывают бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю: «Надо иногда имитировать крушение корабля», чтобы крысы разбежались».
Ранее Валентина Матвиенко выступила против запрета на выезд россиян из страны, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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