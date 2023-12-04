Матвиенко назвала только две причины для проведения аборта

По её словам, несмотря на это цифры пока остаются «очень тревожными», однако запрещать аборты и криминализировать законодательство власти не намерены.

«Невозможно запретить. Жизнь устроена по-другому. И не дай бог, допустить такими запретами, чтобы эта тема ушла в подполье, чтобы начали делать медицинские операции... где-то в неприспособленных местах... это повышение смертности женщин, угроза их здоровью», — сказала она.

Матвиенко добавила, что следует добиться проведения абортов в России только в случае насилия над женщиной либо по медицинским показаниям.

Ранее депутаты Законодательного собрания Калининградской области приняли проект регионального закона, согласно которому за склонение женщин к аборту предусмотрена административная ответственность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

