Матвиенко назвала только две причины для проведения аборта
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что за последние пять лет число абортов в России снизилось на 25%, сообщает РБК.
По её словам, несмотря на это цифры пока остаются «очень тревожными», однако запрещать аборты и криминализировать законодательство власти не намерены.
«Невозможно запретить. Жизнь устроена по-другому. И не дай бог, допустить такими запретами, чтобы эта тема ушла в подполье, чтобы начали делать медицинские операции... где-то в неприспособленных местах... это повышение смертности женщин, угроза их здоровью», — сказала она.
Матвиенко добавила, что следует добиться проведения абортов в России только в случае насилия над женщиной либо по медицинским показаниям.
Ранее депутаты Законодательного собрания Калининградской области приняли проект регионального закона, согласно которому за склонение женщин к аборту предусмотрена административная ответственность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru