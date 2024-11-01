Матвиенко наградила 20 детей-героев медалями «За проявленное мужество»
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко наградила медалью «За проявленное мужество» детей из регионов страны, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Торжественная церемония прошла в Совфеде.
Награды получили 20 детей и подростков.
«Сегодня мы чествуем в палате регионов вас, наши юные герои. В минуту опасности вы не растерялись... и пришли на выручку попавшим в беду, показав, что сострадание и стремление помочь ближнему — сильнее любого страха», — подчеркнула Матвиенко.
Всего медали «За проявленное мужество» получат более 230 юных россиян из 60 регионов.
Между тем депутаты Госдумы приняли решение наградить медалями нижней палаты главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева и аудитора Счетной палаты Светлану Орлову.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru