Директора СВР, главу ВГТРК и аудитора Счетной палаты наградят медалью Госдумы
Депутаты Госдумы решили наградить медалями нижней палаты парламента главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, а также аудитора Счетной палаты Светлану Орлову. Об этом рассказал журналистам председатель Думы Вячеслав Володин.
«Принято решение наградить медалью... директора СВР Сергея Нарышкина», — указал спикер Госдумы, подчеркнув, что депутаты единогласно поддержали инициативу.
Володин добавил, что аналогичные награды решили вручить Добродееву и Орловой.
Медаль Государственной думы была учреждена в 2019 году. Она вручается за особый вклад в развитие парламентаризма, при этом за календарный год награду могут получить не более пяти человек.
Между тем Минстрой России учредил новую ведомственную медаль «За восстановление жилья и инфраструктуры», пишет RT.
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