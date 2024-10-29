Директора СВР, главу ВГТРК и аудитора Счетной палаты наградят медалью Госдумы

Депутаты Госдумы решили наградить медалями нижней палаты парламента главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, а также аудитора Счетной палаты Светлану Орлову. Об этом рассказал журналистам председатель Думы Вячеслав Володин.

«Принято решение наградить медалью... директора СВР Сергея Нарышкина», — указал спикер Госдумы, подчеркнув, что депутаты единогласно поддержали инициативу.

Володин добавил, что аналогичные награды решили вручить Добродееву и Орловой.

Медаль Государственной думы была учреждена в 2019 году. Она вручается за особый вклад в развитие парламентаризма, при этом за календарный год награду могут получить не более пяти человек.

Между тем Минстрой России учредил новую ведомственную медаль «За восстановление жилья и инфраструктуры», пишет RT.

