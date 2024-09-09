Матвиенко: Избирательная кампания в России прозрачная и конкурентная

По её словам, она «прозрачная, конкурентная и открытая», а также устойчивая даже в критических условиях.

«Она показала свою устойчивость даже в таких критических условиях на ряде территорий, тем самым подтвердила состоявшуюся законодательную базу, подведенную под выборы в нашей стране», - заключила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы, прошедшие в стране в Единый день голосования 6-8 сентября, соответствовали всем правилам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

