Матвиенко: Избирательная кампания в России прозрачная и конкурентная
Избирательная кампания в России одна из лучших в мире. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По её словам, она «прозрачная, конкурентная и открытая», а также устойчивая даже в критических условиях.
«Она показала свою устойчивость даже в таких критических условиях на ряде территорий, тем самым подтвердила состоявшуюся законодательную базу, подведенную под выборы в нашей стране», - заключила она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы, прошедшие в стране в Единый день голосования 6-8 сентября, соответствовали всем правилам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru