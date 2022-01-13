Матвиенко: индексацию пенсий на 8,6% произведут с 1 января 2022 года
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предложенная президентом Владимиром Путиным индексация пенсий на 8,6% является хорошим и справедливым решением, сообщает ТАСС.
По её словам, из-за скачка цен в первую очередь пострадали именно пенсионеры.
Матвиенко отметила, что индексация пенсий для неработающих пенсионеров будет оформлена с 1 января 2022 года.
«С 1 января 2022 года... Независимо от того, когда будет принят закон», - резюмировала спикер.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Бибикова заявила, что после индексации размер пенсии в среднем увеличится на 1 400 рублей, но если сейчас выплата выше среднего, то и прибавка будет больше, сообщают «Невские новости».
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