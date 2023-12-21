Матвиенко: чиновники должны перейти на отечественные автомобили без показушности

По её словам, главное, чтобы этот процесс проходил «без показной кампанейщины», а в плановом порядке.

«Когда действующие автомобили, которые сегодня используются в нашей работе... выйдут из строя, естественно, будет происходить плановая замена. А не так - сейчас давайте всё куда-то сбросим и покажем. Показушность - я терпеть не могу», - указала она.

Матвиенко добавила, что давно пересела с Mercedes-Benz на российский Aurus, назвав машину удобной и комфортной.

Ранее Минпромторг РФ подготовил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях, в него включили российские и китайские бренды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

