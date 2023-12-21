Матвиенко: чиновники должны перейти на отечественные автомобили без показушности
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что переход росссийских чиновников на отечественные автомобили является правильной идеей, сообщает РИА Новости.
По её словам, главное, чтобы этот процесс проходил «без показной кампанейщины», а в плановом порядке.
«Когда действующие автомобили, которые сегодня используются в нашей работе... выйдут из строя, естественно, будет происходить плановая замена. А не так - сейчас давайте всё куда-то сбросим и покажем. Показушность - я терпеть не могу», - указала она.
Матвиенко добавила, что давно пересела с Mercedes-Benz на российский Aurus, назвав машину удобной и комфортной.
Ранее Минпромторг РФ подготовил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях, в него включили российские и китайские бренды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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