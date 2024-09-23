Матпомощь получили более 290 тысяч жителей приграничья Курской области

Он уточнил, что единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей получили почти 135 тысяч человек, а выплату в размере 15 тысяч рублей - около 130 тысяч курян.

«Почти 26 тысячам человек выплачено по 150 тысяч рублей. Специалисты продолжают работу», - написал глава области.

Ранее Смирнов заявил, что более 770 заявлений о пропавших без вести было получено в Курской области с начала августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

