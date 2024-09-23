Матпомощь получили более 290 тысяч жителей приграничья Курской области
В Курской области продолжают осуществляться выплаты жителям приграничья. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Алексей Смирнов.
Он уточнил, что единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей получили почти 135 тысяч человек, а выплату в размере 15 тысяч рублей - около 130 тысяч курян.
«Почти 26 тысячам человек выплачено по 150 тысяч рублей. Специалисты продолжают работу», - написал глава области.
Ранее Смирнов заявил, что более 770 заявлений о пропавших без вести было получено в Курской области с начала августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru