Маткапитал разрешили тратить на строительство жилых домов через эскроу-счета
Материнский капитал в России можно будет направить на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через механизм эскроу-счётов. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, все средства маткапитала или их часть могут быть направлены на эскроу-счёт, бенефициаром по которому является юрлицо или индивидуальный предприниматель, выполняющие строительство жилого дома.
Также законом предусмотрен возврата средств маткапитала, если договор эскроу-счёта был прекращён. Это позволит обеспечить дополнительную защиту семей.
Закон начнёт действовать с 1 марта 2025 года.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что более 730 тысяч семей, направивших маткапитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребёнка, сохранили суммы в размере менее 10 тысяч рублей, сообщает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru