Маткапитал разрешили тратить на строительство жилых домов через эскроу-счета

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, все средства маткапитала или их часть могут быть направлены на эскроу-счёт, бенефициаром по которому является юрлицо или индивидуальный предприниматель, выполняющие строительство жилого дома.

Также законом предусмотрен возврата средств маткапитала, если договор эскроу-счёта был прекращён. Это позволит обеспечить дополнительную защиту семей.

Закон начнёт действовать с 1 марта 2025 года.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что более 730 тысяч семей, направивших маткапитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребёнка, сохранили суммы в размере менее 10 тысяч рублей, сообщает 360.ru.

