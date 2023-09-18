Путин поручил ускорить внедрение эскроу-счетов в индивидуальном строительстве

Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину оперативно подготовить нормативную базу для возможности использования эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Соответствующий список поручений опубликован на сайте Кремля.

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Отмечается, что выполнить поручение необходимо до 1 ноября. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН отметил важность того, что государство «повернулось лицом» к ИЖС, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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