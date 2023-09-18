Путин поручил ускорить внедрение эскроу-счетов в индивидуальном строительстве
Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину оперативно подготовить нормативную базу для возможности использования эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Соответствующий список поручений опубликован на сайте Кремля.
Отмечается, что выполнить поручение необходимо до 1 ноября. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН отметил важность того, что государство «повернулось лицом» к ИЖС, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил ускорить внедрение эскроу-счетов в индивидуальном строительстве
- Работе беспилотников зимой напророчили сложности
- Путин: Важно понимать причины ослабления рубля и своевременно принимать решения
- Путин продлил действие контрсанкций до конца 2024 года
- Собянин отправил в отставку правительство Москвы
- Россия выходит из совета Баренцева/Евроарктического региона
- Молдавские пограничники задержали 11 украинских уклонистов
- Маск обвинил Сороса в намерении «уничтожить западную цивилизацию»
- Главред Life Денесюк: Слушайте своих детей, когда они определяются с профессией
- Сочи и Минск стали городами-побратимами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru