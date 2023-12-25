Маткапитал будут выплачивать только гражданам РФ на момент рождения ребенка

В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, говорится, что ребёнок должен являться гражданином РФ по рождению.

Также законом устанавливается, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут претендовать на получение маткапитала независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ.

Новые положения начнут действовать в силу с 1 января 2024 года.

Ранее в Госдуме предложили не выдавать маткапитал людям с двойным гражданством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

