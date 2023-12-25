Маткапитал будут выплачивать только гражданам РФ на момент рождения ребенка
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться только гражданам России на момент рождения ребёнка.
В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, говорится, что ребёнок должен являться гражданином РФ по рождению.
Также законом устанавливается, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут претендовать на получение маткапитала независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ.
Новые положения начнут действовать в силу с 1 января 2024 года.
Ранее в Госдуме предложили не выдавать маткапитал людям с двойным гражданством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru