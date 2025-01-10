Математик Вербицкий попал в перечень террористов и экстремистов

Математика и блогера Михаила Вербицкого внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает Росфинмониторинг.

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«Вербицкий Михаил Сергеевич, 20.06.1969 года рождения, город Москва», - говорится в перечне ведомства.

Попадание в данный список предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее против против Вербицкого, который призывал к ударам по России, возбудили уголовное дело о призывах к терроризму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Черемисин
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