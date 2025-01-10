Математик Вербицкий попал в перечень террористов и экстремистов
10 января 202516:31
Математика и блогера Михаила Вербицкого внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает Росфинмониторинг.
«Вербицкий Михаил Сергеевич, 20.06.1969 года рождения, город Москва», - говорится в перечне ведомства.
Попадание в данный список предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее против против Вербицкого, который призывал к ударам по России, возбудили уголовное дело о призывах к терроризму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru