Против блогера Вербицкого завели уголовное дело о призывах к терроризму

Уголовное дело о призывах к терроризму возбудили против математика и блогера Михаила Вербицкого, который призывал к ударам по России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовые структуры.

«В отношении Михаила Вербицкого... возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что фигурант находится за границей.

Ранее дело о призывах к терроризму возбудили в отношении футболиста, экс-игрока московского «Локомотива» Александра Алиева (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), спортсмен был объявлен в розыск, напоминает Ura.ru.

