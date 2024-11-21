Против блогера Вербицкого завели уголовное дело о призывах к терроризму
Уголовное дело о призывах к терроризму возбудили против математика и блогера Михаила Вербицкого, который призывал к ударам по России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовые структуры.
«В отношении Михаила Вербицкого... возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — отметил собеседник агентства.
Источник добавил, что фигурант находится за границей.
Ранее дело о призывах к терроризму возбудили в отношении футболиста, экс-игрока московского «Локомотива» Александра Алиева (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), спортсмен был объявлен в розыск, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru