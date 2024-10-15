Мать задержанной в Одессе с флагом РФ рассказала о дочери
Мать арестованной в Одессе за попытку вывесить российский флаг Елены Чесаковой Надежда рассказала, что сейчас ее дочь находится под домашним арестом.
Ранее Чесакова попыталась повесить флаг России на постамент памятника российской императрице Екатерине II на Екатерининской площади. Она была задержана. В полиции Одесской области сообщили, что действия женщины были квалифицированы как «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ».
«Елена сейчас дома, ей нельзя выходить из дома. Она сейчас под домашним арестом до суда. Мы пробуем её вытянуть как-то... Посмотрим ещё, как у нас получится», — сказала женщина в беседе с RT.
Кроме того, Надежда рассказала, что ее дочь родилась в России и всегда поддерживала ее. На Украине, по словам женщины, семья Чесаковых оказалась случайно.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал смелым поступок Елены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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