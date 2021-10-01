Прохор Шаляпин отказался от наследства умершей жены
Певец Прохор Шаляпин не претендует на многомиллионное наследство 42-летней жены Татьяны Клаудии Дэвис, которая скончалась из-за осложнений коронавирусной инфекции. Об этом NEWS.ru сообщила мать певца Елена Колесникова.
По ее словам, сын решил поступить по совести и не претендовать на наследство, которое принадлежит семье умершей жены – ее родителям.
По словам Колесниковой, Шаляпин до сих пор не может принять трагические новости и чувствует себя очень плохо.
Покойной было 42 года. У нее была своя сеть юридических контор. Отмечается, что женщина проходила лечение в госпитале Лас-Вегаса. Ее похоронят в США.
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