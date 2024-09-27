Мать погибших под Красноярском детей сказала, что дом не проветривали после обработки

Женщина уточнила, что после обработки дома инсектицидным средством в помещении была лишь открыта небольшая форточка на кухне, «потому что там стоит сетка». Однако полное проветривание помещения, после того, как семья вернулась в дом, не проводилось.

Ранее в управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что приоритетной версией в расследовании отравления детей в Красноярском крае стало попадание в их организмы компонентов инсектицидного средства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

