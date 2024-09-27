Мать погибших под Красноярском детей сказала, что дом не проветривали после обработки

Мать смертельно отравившихся детей в селе Красная сопка Красноярского края во время допроса заявила, что помещение после обработки дихлофосом не проветривали, сообщил ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

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Женщина уточнила, что после обработки дома инсектицидным средством в помещении была лишь открыта небольшая форточка на кухне, «потому что там стоит сетка». Однако полное проветривание помещения, после того, как семья вернулась в дом, не проводилось.

Ранее в управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что приоритетной версией в расследовании отравления детей в Красноярском крае стало попадание в их организмы компонентов инсектицидного средства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю
ТЕГИ:ПогибшиеКрасноярский КрайОтравление

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