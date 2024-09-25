Родителей погибших под Красноярском детей выписали из больницы

Отца и мать смертельно отравившихся детей в селе Красная Сопка в Красноярском крае выписали из больницы, сообщили РИА Новости со ссылкой на краевой Минздрав.

Собеседник агентства уточнил, что мужчина и женщина выписаны в удовлетворительном состоянии, им даны необходимые рекомендации.

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Отцу погибших детей 34 года, а матери – 32, женщина находится на девятом месяце беременности. Врачам удалось сохранить ребенка.

Ранее в управлении Следственного комитета по региону и Республике Хакасия сообщили, что следствие получило предварительные исследования проб пищевых продуктов, отобранных в рамках расследования уголовного дела. Так, в продуктах, которые употребляла семья, не выявлено превышения нормируемых значений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю
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