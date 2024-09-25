Родителей погибших под Красноярском детей выписали из больницы

Отца и мать смертельно отравившихся детей в селе Красная Сопка в Красноярском крае выписали из больницы, сообщили РИА Новости со ссылкой на краевой Минздрав.

Собеседник агентства уточнил, что мужчина и женщина выписаны в удовлетворительном состоянии, им даны необходимые рекомендации.