Мать освобожденного в США Винника рассказала о его жизни после задержания в Греции

Винника признали виновным в США в отмывании денег при помощи криптовалютной биржи BTC-e. Сам программист настаивал на том, что невиновен.

По словам Веры Винник, с момента задержания в Греции в 2017 году от онкологического заболевания умерла жена ее сына, у самого Александра также появились серьезные проблемы со зрением, желудком, кишечником и памятью.

С двумя сыновьями, которым сейчас 14 и 11 лет, Винник общался через экран монитора в свободное от работы в прачечной время. Об освобождении отца детям решили рассказать только тогда, когда он вернется в Россию.

Вера Винник также призналась, что еще 11 февраля, в день освобождения Фогеля, об освобождении ее сына речи не шло, а всю информацию женщина узнает от корреспондентов.

Ранее Белый дом подтвердил, что США освободят Винника в рамках обмена заключенными с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

