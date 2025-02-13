Мать освобожденного в США Винника рассказала о его жизни после задержания в Греции
Мать программиста Александра Винника, которого освободили из заключения в США в результате обмена на американца Марка Фогеля, Вера Винник рассказала в интервью сайту aif.ru, что ее сын пережил за последние восемь лет.
Винника признали виновным в США в отмывании денег при помощи криптовалютной биржи BTC-e. Сам программист настаивал на том, что невиновен.
По словам Веры Винник, с момента задержания в Греции в 2017 году от онкологического заболевания умерла жена ее сына, у самого Александра также появились серьезные проблемы со зрением, желудком, кишечником и памятью.
С двумя сыновьями, которым сейчас 14 и 11 лет, Винник общался через экран монитора в свободное от работы в прачечной время. Об освобождении отца детям решили рассказать только тогда, когда он вернется в Россию.
Вера Винник также призналась, что еще 11 февраля, в день освобождения Фогеля, об освобождении ее сына речи не шло, а всю информацию женщина узнает от корреспондентов.
Ранее Белый дом подтвердил, что США освободят Винника в рамках обмена заключенными с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru