Мать, оставившая своих детей на морозе, приговорена к колонии

Алексеевский районный суд Татарстана приговорил 22-летнюю местную жительницу, оставившую двоих своих маленьких детей на морозе, к двум годам и двум месяцам колонии общего режима. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

По версии следствия, в ночь на 13 января женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, принесла годовалого сына в легкой одежде в неотапливаемый сарай, положила его на землю. Туда же она привела четырехлетнюю дочь. На улице температура в этот день была ниже 30 градусов. Затем женщина ушла с дочерью в дом, а сына оставила в сарае. Утром мальчика нашла вернувшаяся с работы бабушка. У мальчика было общее переохлаждение, его здоровью был нанесен тяжкий вред, у девочки медики обнаружили обморожение правой кисти. Матери было предъявлено обвинение по статям «покушение на убийство малолетнего» и «оставление в опасности».

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Действия жительницы Татарстана суд позднее переквалифицировал на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего» и «неисполнение родительских обязанностей».

Свою вину мать двоих детей признала, однако заявила, что не желала смерти детям. Женщина лишена родительских прав, мальчик и девочка переданы в приют в Казани. Бабушка ранее также была лишена родительских прав.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:СудТатарстан
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