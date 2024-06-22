Мать футболиста Пеле умерла в 101 год

По данным портала, Арантис скончалась в Сантусе. Причина смерти не называется. Известно, что женщина больше недели провела в больнице.

С заявлением по поводу смерти Арантис выступил футбольный клуб «Сантос», в котором Пеле играл большую часть своей карьеры.

«Это был 101 год вдохновляющей истории жизни. От чернокожей женщины, которая столкнулась с бесконечными жизненными невзгодами ради своей семьи. Покойся с миром, королева», — указали в команде.

Пеле умер 29 декабря 2022 года, медики назвали причиной смерти знаменитого игрока множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

