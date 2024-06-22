Мать футболиста Пеле умерла в 101 год
Мать легендарного бразильского футболиста Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) Селеста Арантис умерла на 102-м году жизни. Об этом пишет Globo.
По данным портала, Арантис скончалась в Сантусе. Причина смерти не называется. Известно, что женщина больше недели провела в больнице.
С заявлением по поводу смерти Арантис выступил футбольный клуб «Сантос», в котором Пеле играл большую часть своей карьеры.
«Это был 101 год вдохновляющей истории жизни. От чернокожей женщины, которая столкнулась с бесконечными жизненными невзгодами ради своей семьи. Покойся с миром, королева», — указали в команде.
Пеле умер 29 декабря 2022 года, медики назвали причиной смерти знаменитого игрока множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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