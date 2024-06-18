Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина

По её словам, Абайдуллина была «хранительницей и худруком» киноконцертного зала «Эльдар», который называли «Домом, который построил Рязанов».

«Она была нашим локомотивом. Прекрасный человек... очень интересная личность», — добавила худрук «Эльдара» Елена Гурко.

Эмма Абайдуллина родилась 15 мая 1941 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В институте получила профессию журналиста, однако после свадьбы с Эльдаром Рязановым ушла из журналистики и посвятила заботам о легендарном режиссёре, была с ним до самого конца.

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