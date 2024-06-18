Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина
Вдова советского и российского кинорежиссёра Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина умерла на 84 году жизни. Как пишет РИА Новости, об этом заявила кинокритик и сценарист Лариса Малюкова.
По её словам, Абайдуллина была «хранительницей и худруком» киноконцертного зала «Эльдар», который называли «Домом, который построил Рязанов».
«Она была нашим локомотивом. Прекрасный человек... очень интересная личность», — добавила худрук «Эльдара» Елена Гурко.
Эмма Абайдуллина родилась 15 мая 1941 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В институте получила профессию журналиста, однако после свадьбы с Эльдаром Рязановым ушла из журналистики и посвятила заботам о легендарном режиссёре, была с ним до самого конца.
Ранее на 83-м году жизни умерла вдова Народного артиста СССР Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru