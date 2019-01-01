Масяня не поддержала храм в Екатеринбурге

Автор легендарного мультсериала «Масяня» Олег Куваев получил заказ снять мультфильм об акциях против строительства храма в Екатеринбурге. По его словам, заказчиками выступили сторонники возведения собора, сообщает Ura.ru.

От лица Масяни Куваев рассказал, что начал обсуждать с заказчиками детали работы, но после того, как ему поставили условие представить тех, «кто не согласен как всяких зомби и вурдалаков», Куваев отказался от сотрудничества.