«Мастер по переобуванию». Мария Максакова тайно вернулась в Россию
Певица и бывший депутат Госдумы снова сбежала – теперь уже с Украины. Пользователи соцсетей разделились на её поклонников и тех, кто обвиняет беглянку в предательстве.
Бывший депутат Госдумы, певица Мария Максакова вернулась из Украины в Россию. По информации журналистов, она держала своё возвращение в секрете.
«Перед отъездом оперная дива и бывший депутат Госдумы шифруется под провинциалку. По правилам конспирации внешность меняют круглые очки и рейтузы с лампасами», - говорится в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ. В Москву она летела через Стамбул, поскольку прямого авиасообщения между столицами Украины и России пока нет.
Максакова вместе с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, сбежала на Украину в 2016 году. Россия объявила Вороненкова в международный розыск, здесь его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома». В феврале 2017 года Максакову исключили из «Единой России», а в марте того же года Вороненкова застрелили в Киеве. Его супруга осталась на Украине одна с маленьким ребёнком. Максакова обвинила в убийстве своего бывшего супруга Владимира Тюрина, которого власти Украины связали с ФСБ.
Сейчас Максакова вспоминает, как перед отъездом на Украины её пыталась отговорить мать.
«Мама мне звонила несколько ночей подряд. Мама мне звонила, говорила одно слово, даже кричала… Потом перезванивала и опять это слово: Маша, опомнись!» - говорит певица.
Теперь Максакова надеется начать новую жизнь в России. На своей странице в «Инстаграме» она разместила видео, записанное в Москве на Красной площади. Под постом «блудной дочери» (так певицу называет НТВ) набралось уже больше сотни комментариев: часть поклонников рады возвращению певицы, а вот другие не готовы простить ей бегство на Украину.
«Мария, вы мастер по "переобуванию в воздухе". И в отношении России, и в отношении Украины, и в отношении того же Тюрина. Так вот она какая, политическая проституция», - пишут одни.
«Вам не стыдно перед Мамой, перед людьми, перед Родиной? Почему-Россия, которую вы ещё недавно так страстно поливали грязью?! Предавший раз, не остановится», - недовольны другие.
В России у Максаковой растут двое детей от прежних отношений.
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