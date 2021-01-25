«Мастер по переобуванию». Мария Максакова тайно вернулась в Россию

Бывший депутат Госдумы, певица Мария Максакова вернулась из Украины в Россию. По информации журналистов, она держала своё возвращение в секрете.

«Перед отъездом оперная дива и бывший депутат Госдумы шифруется под провинциалку. По правилам конспирации внешность меняют круглые очки и рейтузы с лампасами», - говорится в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ. В Москву она летела через Стамбул, поскольку прямого авиасообщения между столицами Украины и России пока нет.

Максакова вместе с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, сбежала на Украину в 2016 году. Россия объявила Вороненкова в международный розыск, здесь его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома». В феврале 2017 года Максакову исключили из «Единой России», а в марте того же года Вороненкова застрелили в Киеве. Его супруга осталась на Украине одна с маленьким ребёнком. Максакова обвинила в убийстве своего бывшего супруга Владимира Тюрина, которого власти Украины связали с ФСБ.

Сейчас Максакова вспоминает, как перед отъездом на Украины её пыталась отговорить мать.

«Мама мне звонила несколько ночей подряд. Мама мне звонила, говорила одно слово, даже кричала… Потом перезванивала и опять это слово: Маша, опомнись!» - говорит певица.