«Мастер по переобуванию». Мария Максакова тайно вернулась в Россию

Певица и бывший депутат Госдумы снова сбежала – теперь уже с Украины. Пользователи соцсетей разделились на её поклонников и тех, кто обвиняет беглянку в предательстве.

Бывший депутат Госдумы, певица Мария Максакова вернулась из Украины в Россию. По информации журналистов, она держала своё возвращение в секрете.

«Перед отъездом оперная дива и бывший депутат Госдумы шифруется под провинциалку. По правилам конспирации внешность меняют круглые очки и рейтузы с лампасами», - говорится в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ. В Москву она летела через Стамбул, поскольку прямого авиасообщения между столицами Украины и России пока нет.

Максакова вместе с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, сбежала на Украину в 2016 году. Россия объявила Вороненкова в международный розыск, здесь его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома». В феврале 2017 года Максакову исключили из «Единой России», а в марте того же года Вороненкова застрелили в Киеве. Его супруга осталась на Украине одна с маленьким ребёнком. Максакова обвинила в убийстве своего бывшего супруга Владимира Тюрина, которого власти Украины связали с ФСБ.

Сейчас Максакова вспоминает, как перед отъездом на Украины её пыталась отговорить мать.

«Мама мне звонила несколько ночей подряд. Мама мне звонила, говорила одно слово, даже кричала… Потом перезванивала и опять это слово: Маша, опомнись!» - говорит певица.

Максакова пожаловалась на захват ее квартиры в Киеве

Теперь Максакова надеется начать новую жизнь в России. На своей странице в «Инстаграме» она разместила видео, записанное в Москве на Красной площади. Под постом «блудной дочери» (так певицу называет НТВ) набралось уже больше сотни комментариев: часть поклонников рады возвращению певицы, а вот другие не готовы простить ей бегство на Украину.

«Мария, вы мастер по "переобуванию в воздухе". И в отношении России, и в отношении Украины, и в отношении того же Тюрина. Так вот она какая, политическая проституция», - пишут одни.

Максакова напомнила Журовой про «баночки мочи с мельдонием»

«Вам не стыдно перед Мамой, перед людьми, перед Родиной? Почему-Россия, которую вы ещё недавно так страстно поливали грязью?! Предавший раз, не остановится», - недовольны другие.

В России у Максаковой растут двое детей от прежних отношений.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоцсетиУкраинаМария Максакова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры