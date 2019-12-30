Максакова напомнила Журовой про «баночки мочи с мельдонием»

Оперная певица и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова, проживающая в настоящее время на Украине, ответила своей бывшей коллеге по нижней палате парламента и олимпийской чемпионке Светлане Журовой.

Ранее спортсменка высказала мнение, что певицу на родине простят еще не скоро, и если та приедет, то закидают помидорами.

«Мне смешно слышать о помидорах от тех, кто утонул в баночках мочи с мельдонием», — ответила на слова Журовой газете «Московский комсомолец» Максакова.

Максакова добавила, что заявление Журовой вызвало у нее только смех, передает Ura.ru.

В начале декабря Мария Максакова в интервью журналисту Евгению Киселеву, которое опубликовано на его youtube-канале, сказала, что не против выступить в России, если отношения Москвы и Киева наладятся.

16 декабря Светлана Журова в эфире НСН сообщила, что Россия будет бороться с WADA за выступление российских спортсменов под национальным флагом и с национальным гимном на международных соревнованиях.

