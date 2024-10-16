Массовый сбой в работе сервисов Apple произошел по всему миру
16 октября 202419:04
Пользователи в разных странах мира жалуются на сбои в работе сервисов Apple, следует из данных сайта Downdetector.su.
В частности, пользователи сообщают о проблемах с Apple Pay, Apple Music и App Store.
В основном жалуются на невозможность скачать и зайти в приложения и личный кабинет.
Ранее команда Telegram объяснила недавние участившиеся неполадки в работе мессенджера беспрецедентной нагрузкой в связи с событиями на Ближнем Востоке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru